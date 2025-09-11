Zelenskiy diz que pediu a Trump armas de longo alcance caso Rússia rejeite cessar-fogo

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fornecer armas de longo alcance ao seu país se a Rússia continuar a rejeitar um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia.

Ele fez a observação durante entrevista conjunta em Kiev com o presidente finlandês, Alexander Stubb.

(Reportagem de Max Hunder e Yuliia Dysa)