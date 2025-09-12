Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

O acordo vinha sendo negociado desde 2017 e chegou a ser anunciado em 2019. No entanto, da mesma forma que com as negociações entre Mercosul e União Europeia, os quatro países reverteram suas posições e pediram mais garantias ambientais, em meio ao crescimento exponencial do desmatamento no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro.

As negociações entre os dois blocos foram finalmente concluídas no início de julho.

As negociações com o Efta avançaram em paralelo com a UE, e tomaram impulso depois da eleição de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos. Assim como os líderes da UE, os chefes de Estado dos quatro países que formam o Efta consideraram o momento uma oportunidade para ampliar mercados em meio às políticas protecionistas do novo governo norte-americano.

Na nota divulgada nesta sexta-feira, o Itamaraty afirma que serão discutidas, durante a reunião no Rio de Janeiro, as perspectivas de integração regional. A presidência brasileira também deve chamar a atenção para a necessidade de apoio à adesão da Bolívia, além de lançar, como prioridade, a "Estratégia Mercosul de Combate ao Crime Organizado".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)