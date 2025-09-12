Ata do julgamento que condenou Bolsonaro será homologada dia 23, diz STF

BRASÍLIA (Reuters) - A ata do julgamento do processo que levou à condenação na quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes será homologada no dia 23, próxima sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), informou a Secretaria de Comunicação da Corte.

Este é o primeiro prazo formal de um longo rito jurídico para que, no final, os condenados no caso comecem a cumprir as penas de prisão, caso de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Após este prazo do dia 23, informou o tribunal, os ministros que participaram do julgamento terão até 60 dias para formalizar os votos apresentados.