Autoridades do governo Trump devem ligar mortes de crianças a vacinas contra Covid, informa Washington Post

As ações dos fabricantes de vacinas Moderna caíram mais de 7%, enquanto a Pfizer e a Novavax caíram quase 3%.

Autoridades de saúde do governo Trump planejam incluir a alegação de mortes pediátricas em uma apresentação na próxima semana a um influente painel de consultores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) que está considerando novas recomendações de vacinas contra a Covid, acrescentou a reportagem.

Reguladores em mais de 90 países não identificaram nenhuma preocupação nova ou não revelada em crianças ou mulheres grávidas com a vacina contra a Covid da Moderna, disse a empresa em uma resposta por email.

Em uma entrevista na CNN na semana passada, o comissário da FDA, Marty Makary, disse que "houve crianças que morreram por causa da vacina contra a Covid", citando o banco de dados autodeclarado do VAERS.

"Estamos fazendo uma investigação adequada", disse ele naquela entrevista, observando que a FDA planeja divulgar um relatório nas próximas semanas.

O secretário de saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., um crítico de longa data das vacinas, reverteu significativamente as recomendações de vacinas contra a Covid-19. A agência abandonou a orientação de vacinação de rotina para crianças saudáveis, adolescentes e mulheres grávidas, e restringiu a elegibilidade a adultos mais velhos e pessoas com condições médicas subjacentes.