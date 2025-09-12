Brasil apresenta fundo de florestas em Nova York a líderes mundiais para angariar apoio e recursos

Ao contrário, o TFFF será um fundo de investimentos, em que países e investidores compram títulos, são remunerados por isso, mas parte dos lucros são direcionados a financiar a manutenção de florestas.

"Basicamente, pensem em um banco que realiza operações normais de mercado, mas direciona seus lucros não para os acionistas, mas para as florestas", disse João Resende, subsecretário de Assuntos Econômicos e Fiscais do Ministério da Fazenda e um dos formuladores da proposta, em uma entrevista com jornalistas estrangeiros nesta sexta-feira.

"O que estamos propondo é algo muito semelhante a um banco de investimento ou a um fundo de dotação de universidade, modelos com os quais todos estão bastante familiarizados", completou.

A meta é alcançar um investimento de US$125 bilhões, sendo US$25 bilhões de fundos soberanos de países e US$100 bilhões de investidores. A conta dos planejadores brasileiros é que esses recursos, investidos em mercados emergentes, seriam suficientes para remunerar investidores e, com o lucro, financiar a manutenção da conservação das florestas nos cerca de 70 países que hoje possuem florestas tropicais -- entre eles o Brasil -- com US$4 por hectare de floresta preservada.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deixa claro que, ao contrário dos programas existentes até aqui, como Fundo Amazônia, o TFFF não financiará projetos, mas a manutenção da floresta preservada.

"Queremos remunerar aqueles que mantém estoque de floresta", disse Marina.