Coreia do Norte aprofunda repressão com mais vigilância e execuções, diz relatório da ONU

GENEBRA (Reuters) - A repressão na Coreia do Norte se aprofundou em muitas áreas, com o aumento da vigilância, a expansão do uso de trabalho forçado e execuções mais frequentes, tornando-a o país mais restritivo do mundo, segundo um relatório de direitos humanos da ONU nesta sexta-feira.

A ampla revisão da ONU ocorre mais de uma década depois que um relatório histórico da ONU concluiu que a Coreia do Norte havia cometido crimes contra a humanidade. O novo relatório, que abrange os acontecimentos desde 2014, baseia-se em entrevistas com mais de 300 testemunhas e vítimas que fugiram do país e relataram uma maior erosão das liberdades.

A vigilância se tornou mais difundida com a ajuda de novas tecnologias, enquanto as punições se tornaram mais severas -- incluindo a introdução da pena de morte para delitos como o compartilhamento de dramas de TV estrangeiros, segundo o relatório.