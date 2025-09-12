Drones ucranianos atacam maior terminal de petróleo da Rússia pela primeira vez

MOSCOU (Reuters) - Um ataque de drones ucranianos ao porto de Primorsk, no noroeste da Rússia, suspendeu pela primeira vez os carregamentos no maior terminal de petróleo do país, de acordo com duas fontes do setor e com as Forças Armadas da Ucrânia.

O ataque com drones, o primeiro desse tipo relatado no porto, incendiou duas embarcações, disseram as fontes do setor. O governador russo da região em torno do porto afirmou que um ataque de drones havia incendiado uma embarcação e uma estação de bombeamento e não relatou nenhuma suspensão das operações.

Kiev intensificou os ataques de drones contra a infraestrutura de energia russa à medida que pressiona por negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, tentando tirar da Rússia sua principal fonte de receita -- as vendas de petróleo -- ao limitar a capacidade de exportação.