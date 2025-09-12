EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

(Reuters) - Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pediram nesta sexta-feira uma trégua humanitária de três meses no Sudão para permitir a rápida entrada de ajuda humanitária, seguida de um cessar-fogo permanente, disseram os países em uma declaração conjunta.

Os quatro países são vistos como os mais influentes entre as partes em conflito, que são o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.

(Reportagem de Nafisa Eltahir)