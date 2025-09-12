Trump segue cercando cidades democratas e anuncia guarda nacional em Memphis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que enviará tropas da Guarda Nacional para Memphis, no Tennessee, para combater o crime, após a tomada de controle policial sem precedentes de seu governo em Washington no mês passado.

"Estamos indo para Memphis. Memphis está profundamente perturbada", declarou Trump em uma entrevista ao programa da Fox News "Fox and Friends". "Nós vamos consertar isso, assim como fizemos em Washington."

Trump, que tem procurado fazer do crime uma questão central, apesar do declínio nos crimes violentos em muitas cidades, anunciou a decisão de enviar tropas federais para a cidade do Tennessee depois de encontrar resistência em seus planos anteriores de enviar agentes de imigração e tropas da Guarda Nacional para Chicago.