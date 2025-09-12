EUA se juntam a aliados ocidentais para chamar atenção da Rússia sobre incursão de drones na Polônia

(Reuters) - Os Estados Unidos se juntaram a aliados ocidentais em uma declaração conjunta nesta sexta-feira para expressar preocupação com a incursão de drones da Rússia na Polônia e acusar Moscou de violar o direito internacional e a Carta da ONU.

A declaração, lida pelo secretário de Estado da Polônia, Marcin Bosacki, antes de uma reunião do Conselho de Segurança, também pediu à Rússia que interrompa "sua guerra de agressão contra a Ucrânia" e desista de novas provocações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que a incursão de drones da Rússia na Polônia poderia ter sido um erro.