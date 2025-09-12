Israel intensifica ataques na Cidade de Gaza enquanto muitos moradores se recusam a sair

"As explosões não pararam desde ontem", disse Adel, de 60 anos, pai de dois filhos e morador da Cidade de Gaza, perto do campo de refugiados de Beach. Ele não quis revelar seu nome completo por motivos de segurança.

"Muitas famílias deixaram suas casas, e é isso que a ocupação quer", disse ele à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo. "Com esses bombardeios, eles estão dizendo às pessoas: 'Ou vocês deixam sua área ou morrem lá'".

Testemunhas disseram que pelo menos 15 casas dentro do acampamento de Beach foram atingidas por ataques aéreos, e o exército israelense ligou para os ocupantes de outras casas, avisando que ataques às suas residências eram iminentes. Eles agora lutavam para sair, e os vizinhos temiam que suas próprias casas fossem danificadas.

Fontes médicas disseram que 14 civis foram mortos em um único ataque a uma casa na área de Al-Tuwam, no norte da cidade.

Vários ataques mortais atingiram alvos no sul do território, para onde algumas pessoas que fugiam do bombardeio da Cidade de Gaza estavam indo.

Amjad Al-Shawa, chefe da Rede de ONGs Palestinas, que faz a ligação com a ONU e grupos de ajuda internacional, disse à Reuters que estima-se que 10% das pessoas na Cidade de Gaza tenham saído desde que Israel anunciou seu plano de assumir o controle da cidade, há um mês.