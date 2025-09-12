Kim, da Coreia do Norte, diz que país vai apresentar sua política nuclear na próxima reunião do partido

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse que o país apresentará uma política de avanço conjunto das armas nucleares e do poderio militar convencional durante o próximo congresso de seu partido, informou a mídia estatal KCNA no sábado (ainda sexta-feira em Brasília).

Ao inspecionar os centros de pesquisa de armas na quinta e sexta-feira, Kim disse que "o 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia apresentará a política de impulsionar simultaneamente a construção de forças nucleares e forças armadas convencionais no campo da construção da defesa nacional", disse a KCNA.

Kim também supervisionou na sexta-feira um exercício de tiro das Forças Armadas norte-coreanas e inspecionou o local de construção de um hospital, informou a KCNA.