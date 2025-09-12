Nos EUA, ministro de Taiwan adverte sobre "efeito dominó" se China tomar a ilha

Chiu disse que, ao buscar a "unificação com Taiwan", a China pretendia excluir a influência dos EUA na região da Ásia-Pacífico e, por fim, substituir os Estados Unidos como líder global "a fim de restaurar a glória nacional e realizar o chamado 'Sonho da China'".

Ele acrescentou que Pequim "tem se preparado ativamente para a guerra" e destacou a intensificação da atividade militar chinesa ao redor da ilha.

"Se Taiwan for tomada pela China à força, isso provocará um efeito dominó, prejudicará o equilíbrio regional de poder e ameaçará diretamente a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos", disse Chiu.

A China disse mais cedo nesta sexta-feira que seu mais novo porta-aviões, o Fujian, havia navegado pelo Estreito de Taiwan, um navio que, quando entrar em serviço, permitirá que o país projete seu poder ainda mais no Pacífico Ocidental.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, apesar da falta de laços diplomáticos formais, e Chiu disse que Taipé apreciou a reafirmação desse compromisso pelo presidente Donald Trump.

Ele destacou que Taiwan, o maior produtor mundial de chips de computador de última geração, é o centro do setor global de alta tecnologia.