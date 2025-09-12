Otan lança "sentinela" para reforçar seu flanco leste, diz secretário-geral

BRUXELAS (Reuters) - A aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou nesta sexta-feira uma nova missão para reforçar a defesa de seu flanco no leste da Europa em resposta às incursões de drones russos no espaço aéreo polonês no início desta semana, disse o secretário-geral da aliança, Mark Rutte.

"Isso é imprudente e inaceitável. Não podemos permitir que drones russos entrem no espaço aéreo dos aliados", disse Rutte, anunciando a operação "Sentinela do Leste".

A missão, que começa na noite desta sexta-feira, envolverá uma série de recursos que integram bases aéreas e terrestres.