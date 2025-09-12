Papa Leão diz aos bispos católicos para não esconderem alegações de abuso

"(As alegações) não podem ser colocadas em uma gaveta", disse o papa em uma reunião a portas fechadas no dia anterior com cerca de 200 bispos nomeados para liderar dioceses católicas em todo o mundo no ano passado, de acordo com um resumo do Vaticano sobre o evento.

"Elas precisam ser enfrentadas, com um senso de misericórdia e verdadeira justiça, em relação às vítimas e aos acusados", afirmou Leão no texto.

Leão, eleito em maio após a morte do papa Francisco, já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual.

Francisco, que liderou a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores por 12 anos, fez do enfrentamento dos abusos sexuais cometidos por padres uma prioridade de seu papado, com resultados mistos.

Leão também pareceu demonstrar apoio a algumas das outras prioridades de Francisco na reunião com os novos bispos, incentivando-os a criar uma Igreja acolhedora para todas as pessoas, como o falecido papa sempre pedia.

Leão disse aos clérigos que eles devem "renovar seu contato com o mundo a fim de responder às perguntas que os homens e mulheres de nosso tempo estão fazendo", de acordo com o resumo.