Polônia afirma que incursões de drones russos não podem ter sido erro e contradiz Trump

A Rússia disse que suas forças estavam atacando a Ucrânia naquele momento e que não tinha a intenção de atingir nenhum alvo na Polônia. Trump declarou a repórteres em Washington na quinta-feira: "Pode ter sido um erro".

Mas o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, respondeu no X: "Nós também gostaríamos que o ataque de drones à Polônia fosse um erro. Mas não foi. E nós sabemos disso."

Após forte condenação da Rússia pelos líderes europeus sobre o incidente, a Alemanha disse que havia ampliado o policiamento aéreo sobre a Polônia.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá nesta sexta-feira, a pedido da Polônia, para discutir o incidente. A Otan convocou uma coletiva de imprensa para 12h (horário de Brasília) com seu chefe, Mark Rutte, e seu principal oficial militar, o comandante supremo aliado da Europa, Alexus Grynkewich, que é um general da Força Aérea dos EUA.

O fato de a liderança de Varsóvia contradizer Trump de forma tão direta é quase inédito e um sinal do alarme da Europa com a disposição do presidente dos EUA de dar peso ao relato de Moscou.

A Polônia está entre os aliados mais próximos dos EUA na Europa. Ela elogiou Trump por pedir mais gastos militares na Europa e, por sua vez, foi elogiada pelo governo Trump por dedicar a maior parte de sua economia à defesa do que qualquer outro aliado da Otan, incluindo os próprios Estados Unidos.