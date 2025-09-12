Presidente do México ataca reportagem da Reuters sobre papel da CIA na guerra às drogas no país

Questionada sobre a investigação da Reuters em sua coletiva de imprensa matinal diária, Sheinbaum afirmou que havia "cooperação e coordenação de informações" entre os governos dos EUA e do México na oposição aos cartéis de drogas, sem mencionar a CIA especificamente. Mas ela também discordou de um ponto que não foi mencionado na reportagem da Reuters, dizendo: "Não é verdade que há agentes da CIA nas operações do Exército mexicano. Isso é totalmente falso".

Um porta-voz da Reuters disse: "A Reuters mantém sua reportagem desta semana sobre o papel secreto da CIA no combate aos cartéis de drogas do México, que foi deturpada hoje pelo governo mexicano".

A reportagem, baseada em entrevistas com mais de 60 autoridades norte-americanas e mexicanas, atuais e aposentadas, disse que a CIA opera no México a critério do governo mexicano. O México dá o aval para todas as operações de captura, segundo a reportagem, e usa as forças mexicanas -- e não a equipe dos EUA -- para executá-las.

As falas de Sheinbaum nesta sexta-feira representaram seu primeiro comentário sobre a reportagem. Antes de sua publicação, seu gabinete e o Exército mexicano não responderam aos vários pedidos de comentários e perguntas detalhadas enviadas pela Reuters para a matéria.

A Marinha Mexicana disse em uma resposta incluída na reportagem que "mantém intercâmbio de conhecimento e cooperação com marinhas, forças marítimas e outras agências de vários países", para fortalecer as capacidades operacionais e a colaboração na segurança regional.

(Reportagem de Stephen Eisenhammer na Cidade do México)