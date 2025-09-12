Prisioneiros libertados agradecem a Trump, mas alguns dizem que preferiam ter ficado em Belarus

A oposição exilada diz que os prisioneiros políticos libertados deveriam ter o direito de permanecer em Belarus, em vez de se submeterem ao que, segundo ela, são de fato deportações forçadas.

"Eu queria (ir) para casa, para minha casa em Belarus. Eles me trouxeram para cá", disse à Reuters um dos prisioneiros libertados, Aleksandr Mantsevich, do lado de fora da embaixada dos EUA em Vilnius, para onde foi levado de uma prisão de Belarus.

Cerca de metade dos prisioneiros libertados na quinta-feira pelo longevo líder bielorrusso Alexander Lukashenko estava quase no fim de suas penas de prisão, disse autoridade sênior da oposição Franak Viacorka.

"Imaginem só, eles estavam ansiosos para serem libertados em breve e, de repente, se veem deportados, separados da família, não têm passaporte e não podem voltar", disse ele.

PRISIONEIRO LIBERTADO QUE RETORNOU A BELARUS DESAPARECEU

O político da oposição Mikola Statkevich, um dos mais proeminentes dos libertados, recusou-se a entrar na Lituânia na quinta-feira e voltou para Belarus.