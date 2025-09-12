Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Em um vídeo postado por sua mãe no Facebook, Robinson pode ser visto lendo em voz alta uma carta que lhe oferecia uma bolsa de estudos de quatro anos da Universidade Estadual de Utah, enquanto ela aplaudia. Outra postagem dizia que Robinson havia obtido uma pontuação de 34 no exame de admissão à faculdade ACT, o que o colocaria no grupo de 1% dos melhores colocados no teste, de acordo com a empresa de preparação para testes Princeton Review.

No momento de sua prisão, ele estava morando na casa da família no Condado de Washington, no sudoeste de Utah, perto da fronteira com Nevada, disse Cox.

Ele tem dois irmãos mais novos, segundo postagens dos pais no Facebook. A mãe é assistente social em uma empresa de saúde sem fins lucrativos, enquanto a ocupação de seu pai não ficou imediatamente clara.

As publicações de sua mãe no Facebook ao longo dos anos -- a maioria das quais excluída nesta sexta-feira -- tratavam principalmente da família: documentando viagens ao Alasca, ao Caribe e à Disneylândia; comemorando peças escolares, fantasias de Halloween e coelhos de estimação adotados; expressando orgulho quando os três meninos evoluíam na escola. Nenhuma das postagens parecia ser política de forma alguma.

Outras publicações mostram Robinson e seus irmãos ocasionalmente com armas, embora isso não seja incomum em um Estado com leis permissivas para armas de fogo.

"Sair de casa sem ele foi uma das coisas mais difíceis que tive de fazer em muito tempo", escreveu sua mãe em uma postagem sobre como ajudá-lo a se mudar para a faculdade em 2021. "Ele está muito animado para começar sua jornada e vai ser incrível para ele!"