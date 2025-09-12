Raiva da direita dos EUA aumenta à medida que assassinato de Kirk alimenta pedidos por vingança

"Eles não conseguiram derrotá-lo em um debate, então o assassinaram", Isabella Maria DeLuca, uma ativista conservadora e participante do motim de 6 de janeiro contra o prédio do Congresso dos EUA que foi perdoada, escreveu no X.

Mike Davis, um advogado republicano e proeminente apoiador de Trump, disse em uma entrevista que a capacidade de Kirk de galvanizar uma nova geração de conservadores representava "uma ameaça existencial ao futuro da ideologia e do poder esquerdistas".

Nesta sexta-feira, Trump disse que um suspeito do assassinato foi levado sob custódia. Trump não compartilhou a identidade do suspeito, mas duas pessoas familiarizadas com a investigação o identificaram à Reuters como Tyler Robinson, 22 anos.

Jen Golbeck, professora de Ciência da Computação da Universidade de Maryland que estuda a atividade on-line da direita, analisou mais de 3.000 postagens em dois sites -- X e o fórum pró-Trump Patriots.Win -- nas 24 horas seguintes ao assassinato. Ela encontrou uma mistura volátil de tristeza, raiva e sinais de radicalização crescente. Com a identidade e o motivo do atirador ainda desconhecidos, Golbeck disse que os partidários de Trump estavam "se agarrando a uma narrativa que se encaixa no que eles querem".

No Patriots.Win, os pedidos de vingança aumentaram. "Todo o Partido Democrata precisa ser enforcado agora!", escreveu um cartaz anônimo. "Este é o incêndio do Reichstag", disse outro, referindo-se a um ataque incendiário de 1933 que ajudou a instaurar o regime nazista na Alemanha. "É hora de acabar com a democracia." A Reuters não conseguiu entrar em contato com um representante do Patriots.Win para comentar o assunto.

Um usuário anônimo no X chamou a morte de Kirk de um ponto de ruptura, alertando que a nação está "oscilando entre uma ruptura política e uma guerra civil". "Já passamos das palavras", dizia a postagem.