Rubio viaja para Israel em meio a tensões entre Otan e Oriente Médio

A campanha de resposta de Israel, que já dura quase dois anos, matou mais de 64.000 pessoas no enclave palestino, segundo autoridades locais. Isso provocou uma crise de fome extrema e levou a alegações de que Israel está cometendo genocídio, inclusive pela Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio.

Rubio se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, na Casa Branca, ressaltando os interesses conflitantes na região que o diplomata tentará equilibrar em sua viagem. Al-Thani também iria se reunir com Trump ainda nesta sexta-feira.

Israel tentou matar os líderes políticos do Hamas com um ataque aéreo em Doha na terça-feira, no que as autoridades dos EUA descreveram como uma escalada unilateral que não atendeu aos interesses norte-americanos ou israelenses.

O ataque no território de um aliado próximo dos EUA detonou ampla condenação de outros Estados árabes e inviabilizou o cessar-fogo e as negociações sobre os reféns intermediadas pelo Catar.

A visita de Rubio ocorre antes das reuniões de alto nível nas Nações Unidas, em Nova York, no final deste mês, quando países como a França e o Reino Unido devem reconhecer a condição de Estado palestino, medida que conta com a oposição de Israel.

Washington afirma que esse reconhecimento iria dar mais força ao Hamas, o que, segundo Rubio, poderia estimular a anexação da Cisjordânia, almejada por membros da linha-dura do governo israelense.