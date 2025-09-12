Rússia diz que drone ucraniano atacou usina nuclear, sem causar danos

MOSCOU (Reuters) - Um drone ucraniano atacou um dos prédios da usina nuclear de Smolensk, no oeste da Rússia, durante a noite, mas foi derrubado e nenhum dano ou vítima foi relatado, disse uma subsidiária da corporação nuclear russa Rosatom nesta sexta-feira.

Separadamente, Yevgeny Balitsky, o governador nomeado por Moscou da região ucraniana de Zaporizhzhia, disse que um drone ucraniano detonou no ar, acrescentando que tais incidentes ocorrem regularmente. A equipe da usina de Zaporizhzhia relatou dois ataques na última semana a um centro de treinamento próximo aos reatores da usina.

As forças russas se apoderaram da usina de Zaporizhzhia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, cada lado tem acusado regularmente o outro de realizar ataques.