Assine UOL
Notícias

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - Rússia e Belarus iniciaram um grande exercício militar conjunto às portas da Otan nesta sexta-feira, em um momento de maior tensão com a aliança ocidental, dois dias depois que a Polônia abateu drones russos que cruzaram seu espaço aéreo.

O exercício "Zapad-2025", uma demonstração de força da Rússia e de seu aliado próximo, Belarus, está sendo realizado em campos de treinamento nos dois países, inclusive perto da fronteira com a Polônia.

Ele foi programado bem antes do incidente com drone que marcou a primeira ocasião conhecida em que um membro da Otan disparou contra alvos russos durante a guerra de três anos e meio.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que, na primeira fase do exercício, as tropas simulariam a repulsão de um ataque contra Rússia e Belarus, cuja aliança é conhecida como Estado da União.

A segunda fase se concentrará em "restaurar a integridade territorial do Estado da União e esmagar o inimigo, inclusive com a participação de um grupo de coalizão de forças de Estados amigos", afirmou o ministério.

Belarus faz fronteira com três membros da Otan -- Polônia, Lituânia e Letônia -- a oeste, e com a Ucrânia ao sul.

O Kremlin disse na sexta-feira que as preocupações europeias sobre os exercícios eram uma resposta emocional baseada na hostilidade contra a Rússia. Ele se recusou a comentar sobre o incidente com drones desta semana, que foi visto no Ocidente como um alerta para a Otan e um teste de suas respostas.

Os países ocidentais consideraram o episódio do drone uma provocação deliberada da Rússia, o que foi negado por Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus drones haviam realizado um ataque no oeste da Ucrânia na ocasião, mas que não havia planejado atingir nenhum alvo na Polônia.

Continua após a publicidade

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a incursão dos drones russos pode ter sido um erro. "Não estou feliz com nada que tenha a ver com toda a situação, mas espero que isso chegue ao fim", disse ele a repórteres na quinta-feira.

POLÔNIA EM ALERTA MÁXIMO

Mesmo antes do incidente, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, descreveu as próximas manobras "Zapad" como "muito agressivas" e anunciou que a Polônia fecharia sua fronteira com Belarus à meia-noite de quinta-feira.

O vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk, disse que a Polônia vinha se preparando há muitos meses e estava realizando seus próprios exercícios, com o codinome "Iron Defender".

"Há cerca de 30.000 soldados no exercício Iron Defender e cerca de 5.000 na fronteira" com Belarus, declarou Tomczyk em resposta a perguntas da Reuters.

A Lituânia também disse que está protegendo sua fronteira por causa do exercício militar.

Continua após a publicidade

(Reportagem de Mark Trevelyan em Londres e da Redação de Moscou; reportagem adicional de Pawel Florkiewicz)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.