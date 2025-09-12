Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

Ele foi programado bem antes do incidente com drone que marcou a primeira ocasião conhecida em que um membro da Otan disparou contra alvos russos durante a guerra de três anos e meio.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que, na primeira fase do exercício, as tropas simulariam a repulsão de um ataque contra Rússia e Belarus, cuja aliança é conhecida como Estado da União.

A segunda fase se concentrará em "restaurar a integridade territorial do Estado da União e esmagar o inimigo, inclusive com a participação de um grupo de coalizão de forças de Estados amigos", afirmou o ministério.

Belarus faz fronteira com três membros da Otan -- Polônia, Lituânia e Letônia -- a oeste, e com a Ucrânia ao sul.

O Kremlin disse na sexta-feira que as preocupações europeias sobre os exercícios eram uma resposta emocional baseada na hostilidade contra a Rússia. Ele se recusou a comentar sobre o incidente com drones desta semana, que foi visto no Ocidente como um alerta para a Otan e um teste de suas respostas.

Os países ocidentais consideraram o episódio do drone uma provocação deliberada da Rússia, o que foi negado por Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus drones haviam realizado um ataque no oeste da Ucrânia na ocasião, mas que não havia planejado atingir nenhum alvo na Polônia.