SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

O QUE SEUS ADVOGADOS ESTÃO PLANEJANDO?

Após a decisão, os advogados de Bolsonaro disseram que a decisão foi um erro e que o caso não foi tratado adequadamente. Eles consideraram a punição muito severa e disseram que recorrerão da decisão, possivelmente recorrendo a tribunais internacionais.

ELE PODE RECORRER À SUPREMA CORTE?

Apenas um dos cinco juízes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu o caso divergiu de seus pares e votou pela absolvição de Bolsonaro das acusações que ele enfrentou, que incluíam participar de uma organização criminosa e tentar abolir violentamente a democracia.

Normalmente, os réus condenados pelo Supremo precisam que pelo menos dois juízes divirjam da decisão para solicitar um recurso que poderia alterar significativamente a sentença.

Com apenas um juiz discordando, os advogados de Bolsonaro podem apenas conseguir apelar para uma sentença de prisão mais curta ou pedir que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.