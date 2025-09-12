Trump diz que suspeito de assassinar Charlie Kirk está sob custódia

"Acho que o pegamos", disse Trump ao programa "Fox and Friends" em uma entrevista, acrescentando que uma pessoa que conhece o suspeito o denunciou. "Acho que, com um alto grau de certeza, o temos sob custódia."

Trump não divulgou a identidade do suspeito, mas duas pessoas familiarizadas com a investigação o identificaram à Reuters como Tyler Robinson, de 22 anos.

O suspeito estava sob custódia da polícia estadual de Utah, disse uma pessoa familiarizada com a investigação, que pediu anonimato.

Anteriormente, investigadores norte-americanos afirmaram ter encontrado o rifle que se acredita ter sido usado para matar Kirk e divulgaram imagens de uma pessoa de interesse.

O FBI havia divulgado imagens granuladas, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, mostrando uma pessoa vestindo uma blusa preta, óculos escuros pretos e um boné de beisebol escuro. A blusa de mangas compridas parece ter a imagem de uma águia americana voando sobre uma bandeira dos EUA.

Agentes também divulgaram um vídeo do atirador correndo pelo telhado e se abaixando.