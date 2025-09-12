Trump diz que suspeito de assassinar Charlie Kirk está sob custódia

Por Andrew Hay e Jarrett Renshaw
OREM, Estados Unidos (Reuters) - Um suspeito do ataque que matou o ativista conservador Charlie Kirk em uma universidade de Utah foi preso, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira, encerrando uma intensa caçada que se seguiu ao que Trump descreveu como um "assassinato hediondo".
O assassino de Kirk havia escapado da polícia e de agentes federais por mais de 24 horas após o ataque a tiro de quarta-feira, no qual um sniper disparou um único tiro que matou Kirk, um aliado próximo de Trump, durante uma apresentação na Universidade Utah Valley, em Orem.
"Acho que o pegamos", disse Trump ao programa "Fox and Friends" em uma entrevista, acrescentando que uma pessoa que conhece o suspeito o denunciou. "Acho que, com um alto grau de certeza, o temos sob custódia."
Trump não divulgou a identidade do suspeito, mas duas pessoas familiarizadas com a investigação o identificaram à Reuters como Tyler Robinson, de 22 anos.
O suspeito estava sob custódia da polícia estadual de Utah, disse uma pessoa familiarizada com a investigação, que pediu anonimato.
Anteriormente, investigadores norte-americanos afirmaram ter encontrado o rifle que se acredita ter sido usado para matar Kirk e divulgaram imagens de uma pessoa de interesse.
O FBI havia divulgado imagens granuladas, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, mostrando uma pessoa vestindo uma blusa preta, óculos escuros pretos e um boné de beisebol escuro. A blusa de mangas compridas parece ter a imagem de uma águia americana voando sobre uma bandeira dos EUA.
Agentes também divulgaram um vídeo do atirador correndo pelo telhado e se abaixando.
"Alguém muito próximo reconhece até mesmo uma leve inclinação de cabeça, o que ninguém mais faria", afirmou Trump na entrevista.
Kirk, autor, apresentador de podcast e aliado próximo de Trump, ajudou a construir o apoio do Partido Republicano entre os eleitores mais jovens.
Trump disse que o suspeito foi reconhecido por pessoas próximas a ele e sugeriu que o pai do suspeito o levou a uma delegacia de polícia e o entregou.
Kirk era cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA e compareceu à Utah Valley na quarta-feira como parte de uma turnê de 15 eventos "American Comeback Tour" pelos campi universitários dos EUA. Seu assassinato provocou indignação e denúncias de violência política por parte de democratas, republicanos e governos estrangeiros.
(Reportagem de Andrew Hay em Orem, Jarret Renshaw em Nova York; Reportagem adicional de Sarah N. Lynch e Jana Winter)
