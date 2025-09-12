UE antecipará revisão de metas de emissões de veículos

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia antecipará a revisão de metas de emissão de CO2 de 2026 para o final deste ano, disseram fontes da UE nesta sexta-feira, depois que o órgão executivo do bloco recebeu representantes do setor automotivo para discutir o futuro da indústria.

A UE estabeleceu meta de redução de 100% das emissões de CO2 para carros e vans novos até 2035, o que, segundo grupos do setor automotivo, não é mais viável. Se mantida, a meta é considerada como o fim do motor de combustão interna em veículos novos na região.

A revisão analisará especificamente as vans, disse um membro da equipe da vice-presidente executiva da Comissão, Stephane Sejourne. As vans elétricas têm uma participação de mercado de apenas 8,5% no segmento na UE, cerca de metade da participação dos carros elétricos.