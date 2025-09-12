UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

A UE está negociando propostas legais para eliminar gradualmente as importações de petróleo e gás russo até janeiro de 2028, com a proibição de contratos de curto prazo a partir do próximo ano.

"Acho que isso poderia ser feito facilmente em 12 meses, talvez em seis meses", disse Wright sobre a rapidez com que a UE poderia eliminar o gás russo.

"Definitivamente, expressei minha opinião de que poderíamos fazer isso mais rápido. Do lado dos EUA, poderíamos fazê-lo mais rapidamente, e acho que seria bom se essas datas fossem adiantadas ainda mais. Não sei se isso vai acontecer, mas isso foi discutido", disse ele, referindo-se à sua reunião com Jorgensen.

Um porta-voz da Comissão Europeia se recusou a comentar as observações de Wright.

Jorgensen disse na quinta-feira que era inaceitável que a UE continuasse a importar energia russa -- mas que a eliminação gradual em 2028 era ambiciosa e garantiria que os países da UE não enfrentassem picos de preços de energia ou escassez de fornecimento.

A presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, disse esta semana que o bloco estava considerando uma eliminação mais rápida dos combustíveis fósseis russos como parte das novas sanções contra Moscou, sem especificar como Bruxelas faria isso.