Avião faz pouso de emergência no Japão após princípio de incêndio; 2 ficam feridos

Voo da United Airlines que ia para Filipinas faz pouso de emergência no Japão Imagem: iStockphotos

Duas pessoas parecem ter sofrido ferimentos leves depois que o voo 32 da United Airlines, com destino a Cebu, nas Filipinas, fez um pouso de emergência em um aeroporto na cidade de Osaka, no oeste do Japão, na noite de sexta-feira (horário local), informou a agência de notícias Kyodo.

A aeronave Boeing 737 proveniente do aeroporto de Narita, próximo a Tóquio, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Kansai após as 19h, depois que um indicador de incêndio na carga foi ativado enquanto sobrevoava o Oceano Pacífico, informou a emissora pública NHK.

Um total de 142 passageiros e membros da tripulação a bordo deixou a aeronave usando os escorregadores de emergência, informou a Kyodo.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com o aeroporto de Kansai, polícia local e bombeiros, a United Airlines e o Ministério dos Transportes por telefone fora do horário comercial.

