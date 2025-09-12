Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas

TÓQUIO (Reuters) - A United Airlines informou na sexta-feira que duas pessoas sofreram ferimentos leves após um voo com destino a Cebu, nas Filipinas, fazer um pouso de emergência devido a preocupações com um possível incêndio no compartimento de carga.

O voo 32 da United, um Boeing 737-800 com 135 passageiros e sete tripulantes a bordo, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka, após decolar do Aeroporto de Narita, perto de Tóquio.

Todos os passageiros e tripulantes a bordo saíram pelos escorregadores de emergência, enquanto os dois feridos foram levados ao hospital, informou a United.