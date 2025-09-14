Papa Leão cita proposta trilionária da Tesla a Elon Musk e critica altos salários de executivos

"CEOs que há 60 anos poderiam estar ganhando de quatro a seis vezes mais do que os trabalhadores estão recebendo... 600 vezes mais (agora)", disse na entrevista, realizada no final de julho para uma biografia ainda a ser lançada.

"Ontem (houve) a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo", disse ele. "O que isso significa e do que se trata? Se essa é a única coisa que tem valor, então estamos em um grande problema."

Papa também fez críticas a ONU

Eleito o primeiro pontífice norte-americano pelos cardeais do mundo em maio para substituir Francisco, o papa Leão criticou a ONU por não ser mais capaz de promover uma diplomacia multilateral eficaz.

"A Organização das Nações Unidas deveria ser o lugar onde muitas (...) questões são tratadas", disse. "Infelizmente, parece ser geralmente reconhecido que a Organização das Nações Unidas, pelo menos neste momento, perdeu sua capacidade de reunir as pessoas em questões multilaterais."

Ao se tornar papa, ele disse que se sentiu mais preparado no início para liderar os 1,4 bilhão de católicos do mundo em questões espirituais, mas menos preparado para desempenhar um papel importante no cenário diplomático global.