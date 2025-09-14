Tarifas não são solução para problemas dos EUA, diz Lula em artigo direcionado a Trump no NYT

Lula ainda destacou dados que apontam para um desequilíbrio favorável aos EUA na relação comercial entre ambos os países como mais uma prova da falta de justificativa econômica para a imposição das taxas.

Durante o processo de negociação das tarifas, autoridades dos governos dos EUA e Brasil tiveram reuniões e ligações, mas Trump e Lula ainda não conversaram entre si. Em entrevista à Reuters, o presidente brasileiro afirmou que não iria “se humilhar” para tentar falar diretamente com o norte-americano.

Nesse momento, não há canais de negociação abertos entre os governos do Brasil e dos EUA. Segundo Lula, por falta de disposição do governo Trump de negociar.

Na carta em que anunciou as tarifas, Trump citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, que ele caracterizou como uma "caça às bruxas", como um dos fatores para impor as taxas. No artigo, Lula negou qualquer perseguição política e elogiou o STF.

"Tenho orgulho do Supremo Tribunal Federal por sua decisão histórica na quinta-feira, que salvaguarda nossas instituições e o Estado Democrático de Direito. Não se tratou de uma 'caça às bruxas'. A decisão foi resultado de um processo conduzido em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, promulgada após duas décadas de luta contra uma ditadura militar", disse.

Segundo Lula, não há diferenças ideológicas que impeçam dois governos de trabalharem juntos em áreas onde têm objetivos comuns.