Ucrânia ataca importante refinaria russa com drones

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia lançou um grande ataque com pelo menos 361 drones contra a Rússia, provocando um breve incêndio na vasta refinaria de petróleo de Kirishi, no noroeste da Rússia, disseram autoridades russas neste domingo, sem feridos.

Enquanto as potências mundiais conversam sobre como acabar com o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra dos drones aumentou, com drones russos derrubados na Polônia, membro da Otan, e ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo e oleodutos na Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 361 drones foram abatidos pelos sistemas de defesa aérea russos, incluindo quatro bombas aéreas guiadas e um míssil HIMARS fabricado nos Estados Unidos, mas não forneceu detalhes sobre o local dos ataques.