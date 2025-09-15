China acusa EUA de "intimidação" ao pressionar por tarifas sobre compras de petróleo russo

PEQUIM (Reuters) - A China acusou os Estados Unidos de "intimidação unilateral" ao pedir aos aliados que imponham tarifas à China por causa da compra de petróleo russo, alimentando as tensões no momento em que autoridades chinesas e norte-americanas se reúnem na Espanha para tentar resolver disputas comerciais.

A China se opõe ao pedido de Washington para que o Grupo dos Sete e os países da Otan imponham tarifas secundárias sobre as importações chinesas devido à compra de petróleo russo, disse o Ministério do Comércio da China na segunda-feira, chamando-o de "um exemplo clássico de intimidação unilateral e coerção econômica".

Nesta segunda-feira, autoridades da China e dos EUA entraram em um segundo dia de negociações em Madri para tentar buscar um terreno comum em questões que incluem tarifas e uma demanda dos EUA para o desinvestimento do TikTok pela proprietária chinesa Bytedance.