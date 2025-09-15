Estudantes são mortos em colégio de Mianmar enquanto junta militar intensifica guerra aérea

A agência não informou quantos foram mortos no incidente, mas o Exército Arakan, uma milícia que luta contra os militares no Estado ocidental, disse que pelo menos 19 pessoas, com idades entre 15 e 21 anos, morreram.

A Reuters não pôde verificar de forma independente os relatos, pois os serviços de internet e celular em partes de Rakhine foram cortados pela junta de Mianmar e as tentativas de contato com os residentes de Kyauktaw não tiveram êxito.

Um porta-voz dos militares não atendeu às ligações telefônicas para comentar o assunto.

"O ataque se soma a um padrão de violência cada vez mais devastador no Estado de Rakhine, com crianças e famílias pagando o preço mais alto", disse o Unicef.

O Estado de Rakhine, que faz fronteira com Bangladesh, tem sido palco de intensos combates durante meses entre os militares e o Exército Arakan, que busca maior autonomia para a província costeira.

Há muito tempo, é um dos Estados mais problemáticos de Mianmar, onde o Programa Mundial de Alimentos alertou sobre o aumento da fome e da desnutrição, inclusive entre a comunidade muçulmana Rohingya, perseguida por sucessivas administrações regionais.