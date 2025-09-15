EUA dizem que China divulga narrativas "falsas" sobre 2ª Guerra Mundial para pressionar Taiwan

O governo chinês na época era a República da China, que fugiu em 1949 para Taiwan depois de perder uma guerra civil subsequente com os comunistas de Mao Zedong.

A República da China continua sendo o nome formal de Taiwan, e seu governo afirma que nenhum acordo da Segunda Guerra Mundial fez menção à República Popular da China de Mao porque ela não existia na época, de modo que Pequim não tem o direito de reivindicar Taiwan agora.

"A China intencionalmente descaracteriza documentos da época da Segunda Guerra Mundial, incluindo a Declaração do Cairo, a Proclamação de Potsdam e o Tratado de San Francisco, para tentar apoiar sua campanha coercitiva para subjugar Taiwan", disse o Instituto Americano em Taiwan em um comunicado na segunda-feira.

"As narrativas de Pequim são simplesmente falsas, e nenhum desses documentos determinou o status político final de Taiwan", acrescentou a embaixada de facto dos EUA na declaração enviada por email à Reuters.

O Japão assinou o Tratado de Paz de San Francisco em 1951, renunciando às suas reivindicações sobre Taiwan, embora a soberania da ilha não tenha sido resolvida nesse pacto. Pequim afirma que o tratado é "ilegal e inválido", uma vez que não faz parte dele.

O Ministério das Relações Exteriores da China expressou "forte insatisfação" com os comentários de segunda-feira, dizendo que eles são enganosos.