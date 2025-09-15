Ex-enviado climático da China se reunirá com UE para reavivar pacto da ONU, dizem fontes

Ele pedirá que a UE anuncie metas climáticas mais ambiciosas e coordene esforços diplomáticos conjuntos antes de uma reunião climática preliminar na sede da ONU em 24 de setembro.

A reunião tem como objetivo dar um impulso à cúpula climática COP30, que começará em novembro em Belém, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com a reunião. A cúpula está enfrentando uma possível baixa participação devido à escassez e ao custo dos quartos de hotel, bem como à saída do maior emissor do mundo, os Estados Unidos, do processo de negociação.

Três fontes disseram que Xie se reunirá com Ribera, que ele conhece há muito tempo, mas não puderam confirmar se a reunião será oficial ou se produzirá uma declaração ou acordo conjunto.

Duas das fontes disseram que o ministro da ecologia Huang Runqiu também participará da reunião, mas não o atual enviado climático Liu Zhenmin.

A ONU está tentando pressionar as principais economias, incluindo a UE e a China, antes de Belém. Na semana passada, a ONU instou os países a definirem planos climáticos nacionais mais ambiciosos em setembro para avançar as metas anteriores prometidas no acordo de Paris de 2015, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas.

A UE tem tido dificuldades para chegar a um acordo sobre seu plano e, neste mês, países como a França e a Polônia pediram um atraso na aprovação da meta proposta pelo bloco para 2040.