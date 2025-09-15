Israel ameaça Hamas "onde quer que esteja"; Catar sedia cúpula após ataque israelense a Doha

A cúpula árabe-islâmica de emergência organizada por Doha deve alertar que o ataque israelense e outros "atos hostis" de Israel ameaçam a coexistência e os esforços para normalizar os laços na região, de acordo com um esboço de resolução visto pela Reuters.

Ao discursar na cúpula, o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, disse que o ataque israelense foi "covarde e traiçoeiro", afirmando que os líderes do Hamas estavam estudando uma proposta de cessar-fogo dos EUA apresentada a eles pelo Catar e pelo Egito quando o ataque ocorreu.

O Hamas diz que o ataque israelense matou cinco de seus membros, mas não sua liderança. Um integrante das forças de segurança interna do Catar também foi morto.

Tendo como alvo o Catar, aliado próximo dos EUA, o ataque israelense fez com que os Estados árabes do Golfo aliados dos EUA cerrassem fileiras, aumentando notavelmente as tensões nos laços entre Emirados Árabes Unidos e Israel, que foram normalizados em 2020.

Falando ao lado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Jerusalém, Netanyahu disse que Israel ainda estava recebendo os relatórios finais sobre os resultados do ataque.

Rubio viajará para o Catar após sua visita a Israel, declarou uma autoridade de alto escalão do Departamento de Estado dos EUA.