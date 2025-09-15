Israel busca tornar Cidade de Gaza inabitável, diz especialista da ONU

A missão israelense em Genebra não estava imediatamente disponível para comentários.

Israel afirma que a ofensiva para assumir o controle da Cidade de Gaza é parte de um plano para derrotar definitivamente o grupo militante palestino Hamas e que advertiu os civis a se dirigirem para o sul, para uma zona humanitária designada.

No entanto, a ONU e vários países afirmam que essas táticas equivalem a um deslocamento em massa forçado e que as condições na zona humanitária são terríveis, com escassez de alimentos.

A advogada italiana Albanese atua como relatora especial sobre direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, uma das dezenas de especialistas nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, composto por 47 membros, para relatar questões globais específicas.

"O ataque em andamento para tomar o último resquício de Gaza não apenas devastará os palestinos, mas também colocará em risco os reféns israelenses restantes", disse Albanese.

Ela acusou Israel de genocídio e disse que a comunidade internacional é cúmplice.