Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos

"A queixa mostra um retrato dos réus motivados por críticas (sarcásticas) e comentários", e não um desejo de usurpar o interesse financeiro de Santos nos vídeos, escreveu o juiz Raymond Lohier.

Os advogados de Santos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um advogado de Kimmel, da ABC e de sua controladora, a Walt Disney, não fez comentários imediatos.

Os réus foram acusados de violação de direitos autorais, indução fraudulenta e outros delitos relacionados aos vídeos, que Kimmel transmitiu em segmentos chamados "Será que Santos vai dizer isso?".

Santos estimou que ganhou mais de US$350.000 com os vídeos, pelos quais cobrou cerca de US$350 cada. Ele pediu uma indenização não especificada.

Santos, que é filho de brasileiros, foi condenado em abril a 7,25 anos de prisão depois de se declarar culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado relacionado à arrecadação de fundos para sua bem-sucedida candidatura ao Congresso em 2022.

Santos passou 11 meses no cargo envolvido em um escândalo, após revelações de que havia falsificado grande parte de seu currículo, e foi cassado pelo Congresso.