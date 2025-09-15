Maduro diz que os recentes incidentes com EUA são "agressão"

(Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira que os recentes incidentes entre seu país e os Estados Unidos são uma "agressão" dos EUA, e não tensões entre os dois países, e que não há comunicação entre os governos.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou a presença militar dos EUA no sul do Caribe como parte do que diz ser uma repressão aos traficantes de drogas.

Este mês, um ataque militar dos EUA no Caribe matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, alegou estar transportando narcóticos ilegais.