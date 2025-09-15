Munições de fragmentação causam mais de 1.200 vítimas civis na guerra da Ucrânia, diz monitor global

"Continuam ocorrendo ataques que atingem áreas civis e edifícios residenciais. Ataques individuais... mataram dezenas de civis e deixaram centenas de feridos", disse Michael Hart, especialista em pesquisa do Cluster Munition Monitor.

Nem a Rússia nem a Ucrânia fazem parte da convenção de 2008 que proíbe as munições de fragmentação, que atualmente tem 112 países membros.

As munições de fragmentação, disparadas do solo ou por aeronaves, explodem em pleno ar, pulverizando fragmentos de bombas menores em uma ampla área.

Os sobreviventes geralmente sofrem ferimentos graves causados por explosões e queimaduras que podem resultar em necessidades médicas para toda a vida, e os ativistas se preocupam principalmente com as bombas não detonadas que permanecem no campo de batalha muito tempo após o término de um conflito.

Os Estados Unidos transferiram munições de fragmentação para a Ucrânia em pelo menos sete remessas separadas entre julho de 2023 e outubro de 2024, incluindo armas que aparentemente transitaram pela Alemanha, que é parte da Convenção, segundo o relatório. Não houve novas transferências durante o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou.

O Monitor disse que a retirada da Lituânia do tratado em março de 2025 "levantou preocupações sobre a erosão das normas de desarmamento humanitário". É o primeiro país a se retirar da convenção.