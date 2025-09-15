Oficiais militares dos EUA observam exercícios militares entre Rússia e Belarus

As Forças Armadas dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Analistas ocidentais de política externa especulam que Trump pode estar tentando afastar Belarus da Rússia, estratégia amplamente vista como improvável de ter sucesso, ou explorar seus laços estreitos com Moscou e promover um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

Pelo menos dois oficiais militares dos EUA -- o tenente-coronel da Força Aérea Bryan Shoupe e outro oficial não identificado -- estavam em Belarus para observar os exercícios militares conjuntos "Zapad-2025", que também estavam sendo assistidos pelo vice-ministro da Defesa russo Yunus-Bek Yevkurov.

Caças, drones de ataque e helicópteros sobrevoaram um campo de treinamento cercado por árvores enquanto a infantaria praticava o disparo de armas automáticas, morteiros e sistemas de mísseis e entrava em combate em motocicletas.

O exercício deixou alguns países vizinhos nervosos, após a incursão de drones na Polônia, já que a guerra de Moscou na Ucrânia se aproxima de seu quarto ano. Varsóvia fechou temporariamente sua fronteira com Belarus por precaução.

Aliado ferrenho da Rússia de longa data, o presidente Alexander Lukashenko permitiu que Moscou usasse Belarus para enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, permitiu que a Rússia instale armas nucleares táticas em Belarus.