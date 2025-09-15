Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível são queimados em ataque ligado à Al-Qaeda no Mali, dizem fontes

(Reuters) - Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível foram destruídos no Mali no domingo, quando insurgentes ligados à Al Qaeda, que haviam declarado um bloqueio às importações de combustível para o país, atacaram um comboio de mais de 100 veículos sob escolta militar, disseram duas fontes nesta segunda-feira.

Depois que o grupo insurgente Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) anunciou o bloqueio na semana passada, uma fonte próxima à câmara de comércio do Mali disse que o país ficaria sem combustível em duas semanas se o fornecimento fosse completamente cortado.

Um representante do sindicato dos caminhoneiros disse à Reuters que cerca de 40 caminhões-tanque de combustível foram destruídos no incidente de domingo, enquanto uma fonte próxima ao JNIM disse que 80 foram destruídos.