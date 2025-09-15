Polícia britânica diz que alemão recusa interrogatório sobre desaparecimento de Madeleine McCann

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica que investiga o desaparecimento de Madeleine McCann, uma menina britânica de três anos que sumiu em Portugal em 2007, disse que um homem alemão de 49 anos continua sendo suspeito, mas se recusa a ser interrogado.

Christian Brueckner morava na região do Algarve, em Portugal, na época em que McCann desapareceu, e deve ser liberado da prisão na Alemanha neste mês. Ele foi apontado pela primeira vez como suspeito pela polícia britânica e alemã em 2020.

"Solicitamos um interrogatório com este suspeito alemão, mas... foi recusado pelo suspeito", disse Mark Cranwell, oficial sênior de Investigação da Polícia Metropolitana do Reino Unido, em um comunicado na segunda-feira.