Reino Unido e EUA anunciarão acordos de tecnologia e energia durante a visita de Trump

O governo britânico espera que o soft power da realeza atraia Trump, uma vez que busca estreitar os laços de defesa, segurança e energia com Washington, já tendo garantido um acordo tarifário favorável.

STARMER ESPERA SELAR TARIFAS MENORES

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, receberá Trump em sua residência de campo em Chequers na quinta-feira para discutir um trabalho mais próximo, em questões como a Ucrânia, e com o objetivo de finalizar as prometidas tarifas comerciais mais baixas para o aço e o alumínio.

Um porta-voz de Starmer disse que os dois líderes assinariam "uma parceria tecnológica de liderança mundial". Os dois países também assinarão acordos multibilionários para desenvolver pequenos projetos nucleares que, em alguns casos, poderiam ajudar a alimentar novos centros de dados de inteligência artificial.

"O relacionamento entre o Reino Unido e os EUA é o mais forte do mundo", disse o porta-voz de Starmer aos repórteres. "Esta semana, estamos realizando uma mudança radical nesse relacionamento."

O líder britânico, um tecnocrata e autoproclamado socialista, e Trump, um político orgulhosamente imprevisível que levou o Partido Republicano ainda mais para a direita, superaram suas diferenças para desenvolver uma boa relação de trabalho.