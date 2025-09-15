Rússia alerta Europa: iremos atrás de qualquer Estado que tomar nossos ativos

MOSCOU (Reuters) - A Rússia alertou os Estados europeus nesta segunda-feira que vai atrás de qualquer Estado que tente tomar seus ativos, após relatos de que a União Europeia está cogitando a ideia de gastar bilhões de dólares em ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia.

Depois que o presidente Vladimir Putin enviou seu Exército para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o banco central e o Ministério das Finanças da Rússia e bloquearam de US$300 a US$350 bilhões em ativos soberanos russos, principalmente títulos de governo europeu, norte-americano e britânico mantidos em um depósito de títulos europeus.

A Reuters informou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer que a União Europeia encontre uma nova maneira de financiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia usando os saldos de caixa associados aos ativos russos congelados na Europa.