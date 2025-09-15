Sobreviventes de terremoto no Marrocos pedem mais ajuda em meio à alta do gasto com Copa do Mundo

"Moro em tendas de plástico desde que minha casa foi destruída", disse Abarda, um agricultor de subsistência que divide a tenda com as duas filhas. "Sempre que pergunto, eles dizem que você se beneficiará mais tarde."

INVESTIMENTOS PARA COPA DE 2030

Dois anos após o terremoto de magnitude 6,8 no Marrocos, o ritmo dos esforços de recuperação frustrou muitas vítimas, e os críticos apontam um contraste com os investimentos rápidos do país em estádios e projetos de infraestrutura antes da Copa Africana de Nações em dezembro e da Copa do Mundo de 2030.

Na semana passada, no segundo aniversário do terremoto, dezenas de sobreviventes fizeram um protesto em frente ao parlamento marroquino em Rabat, pedindo ao governo que levasse a ajuda à reconstrução tão a sério quanto os projetos da Copa do Mundo.

Eles seguravam faixas com os nomes das aldeias destruídas pelo terremoto e gritavam slogans como: "Para onde foi o dinheiro do terremoto? Para festivais e estádios".

"Estamos felizes em ver grandes estádios, teatros e rodovias no Marrocos. Mas também existe um Marrocos marginalizado e esquecido que precisa de vontade política", disse Montasir Itri, líder do grupo de apoio aos sobreviventes do terremoto.