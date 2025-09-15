Trump promete decretar emergência nacional em Washington por disputa com serviço de imigração

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que vai decretar uma emergência nacional e federalizar Washington D.C. depois que a prefeita Muriel Bowser afirmou que a polícia não cooperaria com o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

A questão é o fornecimento de informações sobre indivíduos que vivem ou entram ilegalmente nos Estados Unidos. A ameaça de Trump se soma a uma medida que os críticos consideram um exagero federal, com mais de 2.000 soldados patrulhando a cidade.

Os comentários foram feitos depois que milhares de manifestantes foram às ruas este mês por causa do envio de tropas da Guarda Nacional por Trump em agosto para "restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública", após chamar o crime de uma praga na capital.