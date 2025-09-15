Trump tem como alvo Memphis na repressão ao crime e está de olho em Chicago

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira planos para estabelecer uma "Força-Tarefa de Segurança de Memphis", modelada com base na repressão federal ao crime na capital do país, como parte de sua iniciativa mais ampla para combater a violência urbana.

Trump realizará uma cerimônia no Salão Oval nesta segunda-feira para assinar um memorando para estabelecer a força-tarefa. Ele disse que planeja tomar medidas semelhantes em Chicago em seguida.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)