Ataques russos na Ucrânia matam duas pessoas e incendeiam casas

De acordo com relatos preliminares, disse Fedorov, as forças russas realizaram 10 ataques com vários sistemas de lançamento de foguetes, danificando 10 prédios de apartamentos e 12 casas particulares.

"Ouvi algumas explosões distantes, muito longe, então fomos dormir. E então houve uma explosão muito forte que estourou nossas janelas", disse Oleksii, 35 anos, morador de Zaporizhzhia, à Reuters.

"Imediatamente saí e corri até meus vizinhos para apagar o fogo. Eu estava muito preocupado com eles."

Outras cidades ucranianas no centro, sul e leste do país também foram atacadas quando as tropas russas lançaram mais de 100 drones e cerca de 150 bombas planadoras durante a noite, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy.

Uma pessoa foi morta na região de Mykolaiv, no sul, segundo Zelenskiy. Duas pessoas ficaram feridas na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, de acordo com autoridades regionais.

Na região de Kiev, um grande centro logístico de varejo foi atingido pelos ataques russos, com grossas colunas de fumaça escura subindo ao céu e bombeiros lutando contra o incêndio.